Atp Cordoba 2024: inarrestabile Luciano Darderi, batte Hanfmann e vola in semifinale

La “sua” Argentina chiama, lui risponde. Luciano Darderi scrive la storia e si regala il momento più alto della sua carriera. Dopo l’approdo ai quarti di oggi, lui che mai era riuscito ad arrivare così in fondo, con la clamorosa vittoria contro il tedesco Yannick Hanfmann l’azzurro ventunenne di origini argentini riesce ad approdare in semifinale del torneo Atp di Cordoba 2024. Un risultato storico per il numero 136 al mondo, che sulla terra battuta sudamericana sta trovando sempre più fiducia in questa settimana. Il rivale sarà un argentino: o Diaz Acosta o il più quotato Sebastian Baez, seconda testa di serie del torneo.

Nel primo set dopo otto turni di battuta di fila praticamente perfetti da parte di entrambi, nel nono gioco, nel momento decisivo, il servizio tradisce all’improvviso Darderi, che alla quinta palla break capitola ai vantaggi. Ma che forza d’animo per l’italiano: 15-40 subito quando aveva le spalle al muro e torna on serve col controbreak. Si va poi al tie-break e la spunta proprio l’azzurro per 7-2. Nel secondo set si scatena l’italiano e parte con un clamoroso 0-3 pesante che gli consente di costruire su questo la vittoria del match: già, perché il tedesco torna a farsi sentire trovando un controbreak nel quarto gioco, ma il servizio di Hanfmann fa acqua da tutte le parti ed è 1-4 con il terzo game in risposta di fila vinto da Darderi, che a quel punto è galvanizzato e al quarto match point, ancora in risposta, la chiude per 1-6 dopo un’ora e quaranta minuti, regalandosi un vero sogno.