Atp Cordoba 2024, Darderi batte Collarini e si qualifica. Netta sconfitta per Cecchinato

Bilancio in chiaroscuro per l’Italtennis nella giornata dedicata al turno di qualificazione nell’ATP 250 di Cordoba. Per il secondo anno consecutivo centra l’accesso al main draw Luciano Darderi, che quest’oggi ha sconfitto con il punteggio di 6-3 7-6(3) l’argentino Andrea Collarini. Bravo il classe ’02 azzurro a recuperare un break di svantaggio nella prima parte del secondo set e a chiudere poi al tie-break dopo non aver sfruttato un vantaggio di 4-3 e servizio. Brusco stop invece per l’altro azzurro, Marco Cecchinato. Il tennista siculo in 1h e 25′ di gioco ha raccolto solamente tre games contro la testa di serie numero 4 Roman Andres Burruchaga.