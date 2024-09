Atp Chengdu 2024: programma, orari e ordine di gioco domenica 22 settembre con Musetti

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di domenica 22 settembre per quanto riguarda l’Atp 250 di Chengdu 2024. Torna in campo Lorenzo Musetti, che dopo aver superato in rimonta O’Connell sfida il francese Mannarino per un posto in semifinale. Impegnati anche altre alte teste di serie per il proprio match di quarti di finale, da Jarry a Martinez.

CENTER COURT

Ore 07:00 – (3) Jarry vs (Q) Kachmazov

a seguire – (1) Musetti vs (5) Mannarino

a seguire – Hanfmann vs (4) Martinez

a seguire – (8) Safiullin o Shang vs (Q) Gomez o (2) Bublik