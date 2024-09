Atp Chengdu 2024, Fognini lotta ma si arrende al terzo contro Safiullin

Prosegue la difficile settimana del tennis italiano sul circuito ATP, con Fabio Fognini sconfitto all’esordio a Chengdu. Sul cemento cinese il ligure lotta per più di due ore alla pari contro il numero otto del tabellone Roman Safiullin, ma cede al fotofinish con il punteggio di 6-3 4-6 6-4.

TABELLONE

PROGRAMMA E COPERTURA TV

MONTEPREMI

Nel primo set è il russo a non sfruttare la prima palla break nel quarto game, poi in quello successivo l’azzurro a sua volta non concretizza due occasioni. Sul 4-3 in suo favore, però, Safiullin, strappa il servizio a quindici al ligure e chiude poi per 6-3 tenendo a zero. Fabio inizia ad assaporare la sconfitta quando nel secondo parziale cede di nuovo il proprio turno di battuta sul 2-2, ma riesce immediatamente a recupererarlo e sul 3-3 annulla un’altra palla break al russo. Chances che se ne vanno per la testa di serie numero 8, che sul 4-5, chiamato a servire per rimanere nel set, crolla e cede la frazione.

Con l’inerzia tutta dalla sua, Fognini va immediatamente avanti di un break per 2-0 nel parziale decisivo, ma questa volta è lui a concedere l’immediato controbreak. Le difficoltà al servizio proseguono per il classe ’87 italiano, che sul 2-2 annulla due palle break, ma sul 3-3 non riesce a cancellarne un’altra. Safiullin opera il break che risulterà poi decisivo, chiudendo per 6-4 recuperando da 0-30 nell’ultimo game.