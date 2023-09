Atp Chengdu 2023, Zverev fa festa in Cina: Safiullin battuto in rimonta in finale

Alexander Zverev vince il torneo Atp 250 di Chengdu, in Cina. Il 26enne di Amburgo, n.10 del ranking e primo favorito del seeding, ha vinto in rimonta in tre set 6-7(2) 7-6(5) 6-3 in finale contro Roman Safiullin. Quasi tre ore di gioco sono servite a Zverev per sbrigare una pratica che era iniziata in salita. Safiullin deve subito cancellare una palla del 2-0 in apertura e tre set point al decimo gioco. Nell’undicesimo game è Zverev ad offrire la prima palla break del suo match, ma la cancella con autorità. Il primo set scivola al tie break. A Safiullin il braccio non trema e Zverev si arrende 7-2. Il secondo periodo non parte col piede giusto per il nativo di Amburgo. Anzi, Zverev non riesce a capitalizzare tre occasioni per strappare il servizio al primo game. Poi è il primo a cedere la battuta, ma Safiullin manca l’appuntamento col 3-0 e concede l’immediato controbreak. Stavolta però al tie break è il tedesco ad avere la meglio (7-5). Nel terzo set il numero 10 al mondo sale di livello: strappa il servizio al quarto gioco e concede le briciole al servizio fino al 6-3 definitivo che spegne il sogno di Safiullin in quella che era la sua prima finale in carriera. Prevale l’esperienza del tedesco che esulta al termine del suo 32esimo ultimo atto in carriera, il secondo in stagione dopo quello vinto a luglio sulla terra di Amburgo. Per Zverev è il ventunesimo titolo in carriera.