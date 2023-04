ATP Challenger Torino 2023: Musetti e Coric guidano l’entry list, presenti Sonego e Cecchinato

Gli alfieri azzurri Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e Marco Cecchinato, il croato Borna Coric, il futuro del tennis statunitense Brandon Nakashima, gli argentini Sebastian Baez e Diego Schwartzman, la promessa ceca Jiri Lehecka, ma anche il finlandese Emil Ruusuvuori e il pirotecnico kazako Alexander Bublik. Questi solo alcuni dei nomi che offre l’entry list del Challenger 175 ‘Piemonte Open Intesa Sanpaolo’ di Torino. Ci saranno due Top 20 (Musetti e Coric) e otto Top 50 al torneo che si svolgerà sui campi in terra battuta del Circolo della Stampa Sporting di Torino, durante la seconda settimana degli Internazionali BNL d’Italia, ovvero dal 14 al 20 maggio. Questo significa che il seeding potrebbe essere ulteriormente impreziosito dalla presenza di tutti quei giocatori eliminati anzitempo dal tabellone del Foro Italico, desiderosi di tornare immediatamente in campo per proseguire la preparazione in vista del Roland Garros.

ATP CHALLENGER 175 TORINO – ENTRY LIST UFFICIALE

18. Lorenzo Musetti

20. Borna Coric

31. Sebastian Baez

37. Jiri Lehecka

40. Dusan Lajovic

41. Emil Ruusuvuori

44. Brandon Nakashima

47. Lorenzo Sonego

55. Alexander Bublik

57. Yibing Wu

70. Laslo Djere

72. Diego Schwartzman

76. Marc-Andrea Huesler

79. Filip Krajinovic

83. Marton Fucsovics

85. Marco Cecchinato

87. Juan Pablo Varillas

88. Jaume Munar

92. Daniel Altmaier