ATP Challenger 125 Genova 2023, Fognini batte Monteiro in due set: in finale contro Seyboth Wild

Fabio Fognini lascia le polemiche degli ultimi giorni fuori dal campo e con estrema disinvoltura conquista la finale dell’ATP Challenger di Genova. Nel ricco torneo di casa il 36enne di Arma di Taggia supera in semifinale l’ostico brasiliano Thiago Monteiro con il punteggio di 6-2 6-4 al termine di un match in cui non ha mai perso la battuta e non ha neanche concesso una palla break al suo avversario. Un percorso netto per Fabio, che non ha perso alcun set nel corso della settimana e domani scenderà in campo per il titolo contro Thiago Seyboth Wild, ex n°1 juniores e giocatore dotato di grande talento, come dimostra la vittoria ottenuta su Medvedev al Roland Garros pochi mesi fa. L’azzurro con questo successo sale al n°131 ATP e in caso di vittoria domani rientrerebbe nei primi 120 del ranking.