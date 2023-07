ATP Bastad 2023: Arnaldi piega Ruusuvuori e vola agli ottavi

Il match tra Matteo Arnaldi e Emil Ruusuvuori sul campo centrale del torneo di Bastad, si presentava come una sfida equilibrata, così è stata. Il primo set viene vinto da Arnaldi, ma nel secondo Ruusuvuori si dimostra superiore e riesce a portare la partita fino al terzo set, dove Arnaldi con un clamoroso colpo di reni, conquista la vittoria. Adesso affronterà in un derby tutto italiano Lorenzo Musetti agli ottavi.

Arnaldi gioca un primo set ottimo, mentre il finlandese si rivela in difficoltà e non riesce ad ottenere nemmeno una palla break, contro le quattro conquistate dall’italiano. Ruusuvuori ha la necessità di aumentare la percentuale delle prime di servizio, mentre Arnaldi deve sfruttare in modo migliore le palle break, siccome durante il primo set ne ha sprecate tre su quattro. L’italiano si dimostra superiore per l’intero set, dominando questa prima fase della partita e chiudendo il set 6-4.

Il secondo set si rivela totalmente diverso dal primo. Ruusuvuori, messo alle strette dal risultato del primo set, applica uno stile di gioco più aggressivo che lo vede nettamente in vantaggio rispetto all’avversario italiano, che commette diversi errori e sembra aver perso quella fiducia iniziale. Il finlandese invece, pare aver ritrovato la luce e solo in rari momenti Arnaldi riesce a concludere positivamente gli scambi. Il secondo set si chiude con uno schiacciante 6-2 per il finlandese, che quindi rimanda il verdetto del match al terzo ed ultimo set, dove tutto sarà deciso.

Arnaldi inizia il terzo set con la stessa grinta mostrata ad inizio partita, tanto da conquistare il break ad inizio set e a ritrovare il servizio, con anche un tentativo di conquista del secondo break. L’italiano però non riesce a mantenere a lungo il vantaggio, tanto che Ruusuvuori ottiene il controbreak per il 2-2 e poi si porta sul 3-2, sfruttando i frequenti errori di Arnaldi. Nonostante il punteggio sia spesso a favore del finlandese, Arnaldi non perde il contatto con l’avversario. Le ultime battute della partita vedono entrambi i tennisti coinvolti in una serie di scambi serrati, tanto da portare il terzo set fino al settimo game. Durante il game di chiusura, Arnaldi conquista tutti i punti del tie break e vince il set 7-6. Domani incontrerà Musetti, per ottenere un posto ai quarti di finale.