Atp Barcellona 2023, Sinner sulle montagne russe: batte Nishioka in tre set, è ai quarti

Jannik Sinner soffre, gioca una partita sulle montagne russe, ma alla fine vince e vola ai quarti di finale. Il numero uno d’Italia batte il giapponese Yoshihito Nishioka con lo score finale di 6-1 4-6 6-3 e vola ai quarti di finale del torneo Atp 500 di Barcellona (Spagna, terra battuta). Due ore e sei minuti di battaglia con un Sinner che dal secondo set in avanti ha palesato difficoltà fisiche e di gioco. Ma in ogni caso ha vinto e adesso ai quarti di finale aspetta il vincente del match che vede opposti Lorenzo Musetti e Cameron Norrie.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

MONTEPREMI

PRIMO SET – L’inizio di partita è assolutamente dominante da parte di Sinner, soprattutto al servizio. In pochi minuti sale sul 3-0 con un Nishioka che sembra inerme di fronte al gioco del tennista altoatesino. D’altro canto arrivano anche tanti errori gratuiti da parte del giapponese che non riesce a contrastare la forza del suo avversario. Piovono aces, servizi vincenti e i games con Sinner al servizio durano poco. Così come dura poco il primo set: 6-1, senza storia.

SECONDO SET – Il secondo set invece si vive sulle montagne russe. Nel secondo game Jannik gioca il peggior game della sua partita commettendo tre errori gratuiti e cede per la prima volta il servizio, ma nel game successivo in qualche modo riesce a recuperare il break. Ma Nishioka adesso si fa più minaccioso, complici anche i tanti errori dell’azzurro, e sale sul 3-1. La partita sembra nuovamente tornare dalla parte di Sinner: Jannik piazza tre games di fila e si porta sul 6-1 4-3 a servizio. Ma quando tutto sembra ormai finito invece la partita cambia nuovamente direzione: Nishioka non solo recupera nuovamente il break, ma sale sul 5-4 e nel decimo gioco riesce a strappare nuovamente il servizio a Sinner che gli vale il set, 6-4.

TERZO SET – Jannik nel secondo game prova a scuotersi anche verbalmente, aizzando il pubblico e caricandosi. Vince un game delicato, riesce a rimanere nella partita e sul 2-2 piazza un break che sembra poter far girare definitivamente la partita. Ma non è così: Nishioka strappa a zero il servizio a Jannik con una palla corta di Sinner che rimbalza sul suo campo, 3-3. Ma da questo momento in poi l’azzurro cambia marcia e, seppur sempre con qualche errore e con qualche smorfia, vince tre games di fila e chiude questa difficile partita per 6-3 al terzo.