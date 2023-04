Atp Barcellona 2023: programma, orari e ordine di gioco di venerdì 21 aprile con derby Sinner-Musetti

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo Atp di Barcellona 2023 della giornata di venerdì 21 aprile. Grande protagonista il tennis italiano, con il derby azzurro tra Lorenzo Musetti e Jannik Sinner che aprirà il programma dei quarti di finale sulla retta rossa spagnola. A seguire l’australiano Alex De Minaur se la vedrà contro il greco Stefanos Tsitsipas, mentre non prima delle ore 16:00 ci sarà un altro derby spagnolo tra Alejandro Davidovich Fokina ed uno tra Carlos Alcaraz e Roberto Bautista Agut. Ecco il programma completo dei quarti di finale del torneo Atp di Barcellona di venerdì 21 aprile.

PISTA RAFAEL NADAL

Dalle ore 12:00 – Musetti vs Sinner

A seguire – De Minaur vs Tsitsipas

Non prima delle ore 16:00 – Alcaraz OR Bautista Agut vs Davidovich Fokina

A seguire – Ruud OR Cerundolo vs Evans OR Khachanov