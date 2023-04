Atp Barcellona 2023, Arnaldi trova il primo successo sul circuito maggiore: battuto Munar in due set

Matteo Arnaldi conquista il primo successo in un torneo del circuito maggiore, superando il primo turno nell’ATP 500 di Barcellona 2023. Il tennista sanremese, passato attraverso le qualificazioni, ha sconfitto con il punteggio di 6-3 6-4 Jaume Munar in 1h e 59′ di gioco, garantendosi così la possibilità di sfidare al secondo round il britannico Daniel Evans. Si tratta di un traguardo importante per Arnaldi, che con questo risultato avvicina ulteriormente i primi 100 della classifica mondiale: in questo momento sono solamente 27 i punti che lo distanziano dall’obiettivo.

LA PARTITA – La partenza è incoraggiante per l’azzurro: Arnaldi si mostra pimpante sin dai primi scambi e, tenuto il servizio nel gioco d’apertura, conquista il break che gli permette di trovarsi avanti 2-0. Entrambi soffrono nei rispettivi turni di battuta in questa fase del match: il padrone di casa si rifugia con successo ai vantaggi, poi ottiene altre possibilità di controbreak nel quinto gioco, andando a segno e accorciando sul 2-3. Reazione immediata da parte del sanremese, che toglie nuovamente la battuta all’avversario e torna avanti di un break che non perderà fino al 6-3 con il quale si aggiudica la frazione.

La striscia si allunga a cavallo tra primo e secondo set, con Matteo bravo subito a salire 2-0. Come accaduto nel parziale d’apertura, Munar riesce a recuperare fino al 2-2. I break consecutivi diventano quattro, con Arnaldi che finalmente riesce poi a staccare lo spagnolo sul 5-3. Qui non sfrutta un match point in risposta e dopo il cambio campo si presenta a servire per l’incontro. Accusa un po’ di tensione l’azzurro, che va sotto 0-40 con qualche errore banale di troppo, ma è bravo a non perdere la concentrazione e infilare cinque punti consecutivi con i quali chiude la contesa per 6-3 6-4.