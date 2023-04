Atp Barcellona 2023: Alcaraz regola un buon Bautista in due set, ok Tsitsipas

Oggi si sono giocati i match validi per gli ottavi di finale dell’Atp 500 di Barcellona. Alcaraz batte Bautista in due set, 6-3 7-5, in una partita molto più equilibrata di quella che dice il risultato finale. Prestazione sufficiente dell’attuale numero 2 al mondo che perde tre volte in servizio in tutto l’incontro ma riesce a spuntarla su un buon Bautista Agut. Ai quarti di finale sarà quindi derby spagnolo con Davidovich Fokina che la spunta su Ruusuvuori in due set, 6-4 7-5, e riesce a tornare a vincere più partite consecutive dal Masters 1000 di Indian Wells. Un ottimo Tsitsipas si sbarazza di un deludente Shapovalov in un’ora e 17 minuti lasciando solo 5 game al tennista canadese. 6-3 6-2 a favore del numero 5 della classifica Atp che ai quarti troverà De Minaur che ha approfittato del forfait di Dimitrov per avanzare al turno successivo senza giocare. La sorpresa di giornata è la vittoria di Evans che batte Khachanov in due set, 6-3 6-4, in un’ora e mezza di gioco. Successo inaspettato soprattutto per la superficie, che il tennista inglese non digerisce, ma che permette al numero 12 del tabellone di accedere ai quarti di finale dove affronterà il vincente della sfida tra Ruud e Cerundolo.