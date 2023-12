ATP Awards 2023, Sinner pigliatutto: Jannik si aggiudica anche il premio di ‘Most Improved’

Una seconda parte di stagione a tratti dominante sul campo per Jannik Sinner e una serie di riconoscimenti e soddisfazioni che continuano ad arrivare anche in queste settimane in cui il tennis giocato si è concesso finalmente un pausa prima dell’Australia. Martedì il tennista altoatesino si era ufficialmente aggiudicato il premio di “Fans’ Favourite” che in passato era stato conquistato soltanto da Roger Federer e una sola volta Rafael Nadal lo scorso anno. Ieri è poi toccato a Darren Cahill e Simone Vagnozzi, i due allenatori di Jannik, ricevere il premio di ‘Coach of the Year’.

Oggi l’ATP ha annunciato il ‘Most Improved Player of the Year’, ovvero il giocatore che ha fatto i maggiori progressi rispetto a dodici mesi fa. E anche in questo caso è arrivato un ennesimo successo per l’attuale numero 4 del ranking mondiale, votato dalla maggioranza rispetto agli altri candidati Matteo Arnaldi, Ben Shelton e Christopher Eubanks. E potrebbe non essere finita qui, dato che l’azzurro è anche candidato per lo ‘Sportmanship Award’.