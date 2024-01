Atp Auckland 2024: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 10 gennaio

Il programma del torneo Atp 250 di Auckland 2024 per la giornata di mercoledì 10 gennaio con gli orari e l’ordine di gioco. E’ tempo di secondi turni in terra neozelandese, dove si disputeranno tutti e otto i match che decreteranno gli altrettanti giocatori che accederanno ai quarti. Spicca l’esordio di Ben Shelton, prima forza del seeding, ma anche quello di Cameron Norrie, finalista in carica. Occhi puntati pure su Felix Auger-Aliassime, a caccia di riscatto.

CENTRE COURT

Ore 00:00 – Altmaier vs (4) Auger-Aliassime

a seguire – (1) Shelton vs Marozsan

a seguire – (6) Fils vs Borges

Non prima delle 06:30 – (Q) Van Assche vs (2) Norrie

GRANDSTAND

Ore 00:00 – (3) Cerundolo vs (Q) Muller

a seguire – Daniel vs Purcell

a seguire – Carballes Baena vs (7) Ofner

a seguire – van de Zandschulp vs (Q) Tabilo