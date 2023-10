Atp Astana 2023: Mannarino facile su Ofner, sarà finale con Korda

Nella giornata di oggi si sono giocate le semifinale dell’Atp 250 di Astana, in Kazakistan. Korda esce indenne dalla battaglia con la wild card Medjedovic. Il classe 2003 dà filo da torcere alla testa di serie numero 5 e vince il primo set al tie break 10-8. Si lotta su ogni punto, ma ad avere la meglio è Korda, che fa suoi entrambi i tie-break dei set successivi chiudendo sopo 2 ore e 49 minuti di gioco con il punteggio di 6-7(8) 7-6(2) 7-6(3). Prima finale della stagione per l’americano, che sta provando a mettersi alle spalle i tanti problemi fisici accusati in questo 2023. Finale dove incontrerà Mannarino, che si è sbarazzato in due set, 6-4 6-2 in poco più di un’ora di tennis, di Ofner. Il francese arriva per la terza volta all’ultimo atto di un torneo Atp, dopo la sconfitta con Eubanks a Maiorca e la vittoria a Newport contro Michelsen. Domani alle 11:30 la finale.