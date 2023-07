Atp Amburgo 2023, Djere sorprende Musetti: il toscano esce di scena ai quarti di finale

Lorenzo Musetti esce di scena ai quarti di finale del torneo ATP 500 di Amburgo 2023. Il tennista toscano, infatti, viene sconfitto in due set dal serbo Laslo Djere mediante il punteggio di 5-7 3-6 e non riuscirà a difendere il titolo conquistato lo scorso anno sulla terra tedesca. Adesso Djere in semifinale attende il vincente della sfida tra il cinese Zhang e il tedesco Daniel Altmaier.

PROGRAMMA E COPERTURA

TABELLONE

MONTEPREMI

PRIMO SET – Djere inizia tenendo a zero il suo primo turno di battuta, Musetti tiene il passo, mentre il primo ace dell’incontro lo piazza il serbo – avanti in cinque precedenti diretti su sette (tutti i quattro su terra) – nel terzo gioco. Il 21enne azzurro inizia ad alzare il livello dal quarto game, tenendo a zero Djere. Poi rompe l’equilibrio, strappando il servizio dal 30-0. Djere però gioca con costanza e regolarità, riesce a recuperare il break di svantaggio e infine sfrutta alcune imprecisioni di Musetti chiudendo il set sul 7-5 dopo quarantanove minuti.

SECONDO SET- Avvio complicato anche nel secondo parziale per Musetti, che è subito costretto a cancellare una palla break al suo rivale che, dal suo canto, tiene i propri turni di battuta a zero. Anche nel quarto game il serbo si ritaglia due palle break, che però non riesce a sfruttare. Lorenzo dà segnali di risveglio mettendo a referto qualche punto in risposta, ma è soltanto un illusione perché nell’ottavo game Djere piazza un break che sorprende l’azzurro e che gli consente di servire per la vittoria. Al serbo basta soltanto un match-point per imporsi in un’ora e 29 minuti con lo score di 7-5 6-3 e raggiungere la semifinale.