Il primo Slam del 2025, l’Australian Open, è sempre più vicino, ma prima c’è ancora una settimana di tennis da vivere con due tornei da disputare. La location non può che essere l’Oceania e, anche se il focus dei giocatori è il Major di scena a Melbourne, c’è grande desiderio di fare bene ad Adelaide e Auckland, così da ottenere punti e soldi preziosi. Al via entrambi i campioni uscenti, Jiri Lehecka e Alejandro Tabilo, ma soprattutto al via ben cinque tennisti italiani, che sognano di sollevare un trofeo a inizio stagione. Programma, date, partecipanti, diretta tv e streaming e tutto quello che c’è da sapere sugli ATP 250 di Adelaide e Auckland 2025.

Paul guida il seeding ad Adelaide

La prima testa di serie nel torneo che si disputa nella terra dei canguri è l’americano Tommy Paul, determinato a conquistare quella top 10 così vicina eppure solo sognata nel finale di 2024. La seconda forza del seeding sarà invece Lorenzo Musetti, che ha scelto di inaugurare la sua stagione a Hong Kong per poi prendere un aereo in direzione Australia. Ai nastri di partenza anche un altro azzurro, Matteo Arnaldi, protagonista di una convincente vittoria ai danni di Popyrin a Brisbane, seguita da una sconfitta in due tie-break per mano di Opelka.

PARTECIPANTI ATP ADELAIDE 2025

12 Tommy Paul USA

17 Lorenzo Musetti ITA

22 Sebastian Korda USA

25 Tomas Machac CZE

26 Jordan Thompson AUS

28 Jiri lehecka CZE

29 Felix Auger-Aliassime CAN

33 Alexander Bublik KAZ

37 Matteo Arnaldi ITA

38 Brandon Nakashima USA

39 Tomas Martin Etcheverry ARG

45 Zhizhen Zhang CHN

46 Marcos Giron USA

51 Roberto Bautista Agut ESP

52 David Goffin BEL

54 Miomir Kecmanovic SRB

56 Denis Shapovalov CAN

59 Arthur Rinderknech FRA

PROGRAMMAZIONE ATP ADELAIDE 2025

Lunedì 6 gennaio – Primo turno

Martedì 7 gennaio – Primo turno

Mercoledì 8 gennaio – Secondo turno

Giovedì 9 gennaio – Quarti di finale

Venerdì 10 gennaio – Semifinali

Sabato 11 gennaio – Finale

Tre azzurri in Nuova Zelanda

Non sono presenti top 20 a Auckland, ma comunque il campo di partecipazione è di livello. La prima testa di serie sarà Ben Shelton, che comincia quella che si prospetta una stagione molto importante per la sua carriera. Al via poi il campione uscente, il cileno Tabilo, due argentini come Baez e Cerundolo e anche il bombardiere francese Giovanni Mpetshi Perricard. A difendere i colori italiani saranno invece in tre: Flavio Cobolli, grande protagonista in United Cup, Luciano Darderi e Lorenzo Sonego.

PARTECIPANTI ATP AUCKLAND 2025

1 Ben Shelton 21

2 Alejandro Tabilo 23

3 Sebastian Baez 27

4 Francisco Cerundolo 30

5 Giovanni Mpetshi Perricard 31

6 Flavio Cobolli 32

7 Nuno Borges 36

8 Alex Michelsen 41

Jan-Lennard Struff 42

Pedro Martinez 43

Luciano Darderi 44

Mariano Navone 47

Jakub Mensik 48

Cameron Norrie 49

Lorenzo Sonego 53

Gael Monfils 55

Roberto Carballes Baena 57

Fabian Marozsan 58

PROGRAMMAZIONE ATP AUCKLAND 2025

Lunedì 6 gennaio – Primo turno

Martedì 7 gennaio – Primo turno

Mercoledì 8 gennaio – Secondo turno

Giovedì 9 gennaio – Quarti di finale

Venerdì 10 gennaio – Semifinali

Sabato 11 gennaio – Finale

DOVE VEDERLI IN TV

La diretta televisiva dei due tornei ATP di questa seconda settimana del 2025 è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento mediante i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibili inoltre una diretta streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Durante i tornei, poi, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, saranno visibili tutti i campi di gioco dei tornei ATP e WTA. In alternativa, anche Sportface.it seguirà l’evento, accompagnando per tutto l’arco della settimana i propri lettori con aggiornamenti, news, approfondimenti e le parole dei protagonisti.