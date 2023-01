Atp Adelaide 2 2023, Kwon sorprende Draper e se la vedrà in finale contro Bautista

Saranno Kwon Soon-Wo e Bautista Agut a sfidarsi domani nella finale del secondo ATP 250 di Adelaide della stagione. Nella prima semifinale il coreano dopo quasi 3 ore di lotta ha avuto la meglio su Jack Draper con il punteggio di 7-6(6) 6-7(2) 6-3. Un match in cui due hanno messo in mostra per lunghi tratti un’importante solidità al servizio. Alla fine viene premiata la maggior concretezza del tennista asiatico nei punti decisivi: ben 9 le palle break salvate nel corso dell’incontro su 10 offerte all’avversario. Il giovane britannico ha nell’autonomia fisica probabilmente il limite più grande al momento, e lo si è visto nel terzo set, con Kwon subito in grado di prendere il sopravvento già nelle fasi iniziali e abile a chiudere strappando ben due volte la battuta all’avversario.

Un tie break ha deciso a favore di Roberto Bautista Agut anche il primo parziale della seconda semifinale su Thanasi Kokkinakis, al termine di una frazione in cui non si è vista neanche l’ombra di una palla break. Nel secondo set l’australiano, spinto dal tifo di casa, riesce a strappare il servizio allo spagnolo vincendo il secondo set. Ultimo set in cui Bautista ha fatto valere la maggiore esperienza togliendo la battuta a Kokkinakis in apertura controllando il vantaggio fino alla fine. Bautista batte Kokkinakis 7-6(4) 3-6 6-3 e affronterà in finale Kwon.