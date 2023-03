Atp Acapulco, Berrettini costretto al ritiro per infortunio: le sue condizioni

Il torneo che segnava il ritorno in campo di Matteo Berrettini purtroppo si è concluso nel peggiore dei modi, con un altro infortunio. L’azzurro nel suo match di quarti di finale contro Holger Rune è sembrato muoversi male sin dalle prime battute, con le sue condizioni che man mano sembravano andar peggiorando con il prosieguo dell’incontro. Matteo ha chiesto l’intervento del fisioterapista nel corso del primo set, arrivato poi negli spogliatoi durante una breve sospensione causata dalla pioggia. Nessun tocco magico è però arrivato, con il romano costretto al ritiro pochi minuti dopo.

Ufficialmente il referto cita ‘infortunio alla gamba destra’, ma ovviamente si attendono maggiori dettagli nelle prossime ore sul tipo di problema. Anche perché il torneo di Indian Wells è distante meno di una settimana e in generale questo rappresenterebbe un buon periodo per fare punti, considerando che lo scorso anno si fermò per circa tre mesi proprio dopo il torneo californiano.