Atp Acapulco 2023: programma, orari e ordine di gioco martedì 28 febbraio con Berrettini

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco dell’Atp di Acapulco per quel che riguarda la notte tra martedì 28 febbraio e mercoledì 29 febbraio. All’Estadio, sul cemento messicano, sarà Matteo Berrettini ad aprire le danze contro Alex Molcan. A seguire toccherà al numero 1 del ranking Carlos Alcaraz scendere in campo contro Mackenzie McDonald. Sul cemento della cancha 1 Jacopo Berrettini sarà il secondo a scendere in campo e sfiderà Oscar Otte. Poi spazio alla sfida di doppio che vedrà protagonisti i due fratelli.

Programma notte tra martedì 28 e mercoledì 29 febbraio

Estadio

Dalle 01:00, Matteo Berrettini – Alex Molcan

A seguire, (1) Carlos Alcaraz – Mackenzie Mcdonald

Non prima delle 04:00, (8) Alex De Minaur – (WC) Rodrigo Pacheco Mendez

Grandstand

Dalle 01:00, (5) Cameron Norrie – Adrian Mannarino

A seguire, Daniel Altmaier – Brandon Nakashima

Cancha 1

Dalle 01:00, Nuno Borges – (Q) Nick Chappell

A seguire, Jacopo Berrettini – Oscar Otte

Non prima delle 04:00 (dopo riposo), Jacopo Berrettini/Matteo Berrettini – Sadio Doumbia/Fabien Reboul