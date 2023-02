Atp 500 Rotterdam 2023: super Sinner contro Tsitsipas, greco battuto in due set

Termina 6-4 6-3 il match tra Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas, partita valida per gli ottavi di finale dell’Atp 500 di Rotterdam 2023. Ottima vittoria per l’azzurro, dunque, che permette a Sinner di ottenere la qualificazione ai quarti di finale del torneo olandese. Il tennista italiano ora dovrà affrontare Stan Wawrinka, domani sera non prima delle 19.30, per continuare il proprio cammino nel torneo olandese.

La cronaca

Nel primo set Sinner inizia con grande decisione, mettendo spesso in difficoltà Tsitsipas durante i suoi game di servizio. Il greco infatti è costretto a vincere i primi due giochi in battuta ai vantaggi, pur non concedendo palle break all’azzurro. Il set così prosegue senza particolari emozioni, con i due giocatori al controllo sui propri turni di battuta, fino al nono game. In quest’occasione infatti Sinner gioca un gran game di risposta con il dritto e alla prima occasione realizza il break. Durante il gioco di servizio successivo l’azzurro non ha problemi, mantiene il servizio a 15 e porta a casa il set sul 6-4.

Nel secondo set Tsitsipas inizia con gran fatica al servizio, commettendo diversi errori da fondo e concludendolo con un doppio fallo sullo 00-40. Sinner dunque realizza il break subito in apertura, confermandolo senza problemi nel game successivo e portandosi sul 2-0. Nel terzo game continuano le difficoltà di Tsitsipas, che concede una palla del doppio break a Sinner. Il greco però questa volta è bravo a salvarsi, annullando la palla break e tornando a vincere un game dopo cinque persi consecutivamente. Nonostante ciò tanti sono gli errori commessi da Tsitsipas durante il set, soprattutto con il rovescio, e pochissimi quelli del giocatore azzurro. Nel nono game così Sinner strappa nuovamente a zero il servizio a Tsitsipas e chiude anche il secondo set in suo favore, questa volta per 6-3.