Atp 500 Rio de Janeiro 2023: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 22 febbraio con Fognini

Il programma, con gli orari e l’ordine di gioco, del torneo Atp 500 di Rio de Janeiro 2023 per quanto riguarda la giornata di mercoledì 22 febbraio. Giornata piena nella città brasiliana, con la pioggia che ha costretto gli organizzatori a posticipare molti incontri. Quest’oggi si dovrà infatti concludere il primo turno, con ben sei incontri ancora da iniziare o portare al termine dopo le interruzioni. Se tutto dovesse filare per il verso giusto sotto il punto di vista metereologico, allora potranno iniziare anche le sfide di ottavi di finale, con in programma Molcan-Dellien e Norrie-Monteiro. Di seguito il programma completo.

QUADRA GUGA KUERTEN

Ore 20:30 – Lajovic vs (5) Schwartzman

a seguire – (1) Alcaraz vs (WC) Alves (da terminare 6-4 5-3)

Non prima delle 00:00 – (WC) Bellucci vs (6) Baez

a seguire – Monteiro vs (2) Norrie

QUADRA 1

Ore 20:30 – Doppio

a seguire – Fognini vs (Q) Barrios Vera (da terminare 6-2 5-2)

a seguire – (9) Molcan vs Dellien

QUADRA 2

Ore 20:30 – Munar vs Zapata Miralles

QUADRA 3

Ore 21:30 – (7) Ramos Vinolas vs Etcheverry (da terminare 5-7 4-3)