Atp 500 Basilea 2023: avanzano Ruud, Hurkacz e Fritz, fuori Murray

Poche sorprese nella giornata dedicata al completamento del primo turno (con alcune sfide già del secondo) del torneo Atp di Basilea 2023. Ancora impegnati nella sfida di esordio sul cemento svizzero, vittorie per Taylor Fritz e Casper Ruud, che hanno vinto in due set contro, rispettivamente, Max Purcell e Alexander Bublik. Match comunque molto tirati, perché per l’americano servono addirittura due tie-break per avere la meglio dell’australiano, mentre il norvegese ex numero 2 al mondo ha battuto l’istrionico kazako per 7-6 6-2.

Sempre nel primo turno, bene Auger-Aliassime, che parte con una vittoria contro il padrone di casa Riedi, comoda per 6-3 6-2, mentre Humbert fa fuori Giron in tre set. E’ già secondo turno per Hubert Hurkacz, che vola ai quarti e riposerà un giorno in più: battuto il tedesco Struff in due set per 6-1 6-4, mentre in serata show tra Andy Murray e l’argentino Etcheverry, che riesce a vincere in tre set e in rimonta, eliminando lo scozzese al secondo turno.