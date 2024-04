Atp 500 Barcellona 2024: Fils elimina De Minaur, ok Tsitsipas e Ruud

Prosegue l’Atp 500 di Barcellona

Stefanos Tsitsipas soffre ma piega Roberto Carballes Baena 7-5 6-3 e allunga la striscia positiva a otto vittorie. Dopo il titolo a Montecarlo, il greco punta a riconfermarsi anche in terra spagnola. Quarti di finale per il numero 7 del mondo, che è uscito senza perdere set da due partite per nulla facili (6-4 7-5 a Ofner in primo turno). Il suo prossimo avversario sarà Facundo Diaz Acosta, che ha battuto in rimonta Fabian Marozsan. 3-6 6-3 6-1 il punteggio a favore dell’argentino, che conferma le sue ottime prestazioni sulla terra dopo il positivo swing sudamericano di inizio stagione. Dopo aver sconfitto l’idolo di casa Nadal, Alex De Minaur esce per mano di Arthur Fils. 7-5 6-2 lo score a favore del classe 2004 francese, che ha fatto valere la maggiore varietà di colpi su una superficie non particolarmente congeniale all’australiano. Ai quarti sarà sfida con Dusan Lajovic, che ha approfittato del periodo nero di Davidovich Fokina per vincere 7-6(10) 3-6 6-1. In questi primi tornei su terra, lo spagnolo non sta trovando la fiducia e la continuità di gioco (1° turno Montecarlo) sulla sua superficie preferita. Su cemento i risultati non sono stati di molto differenti con le sconfitte al primo turno a Rotterdam, Doha e Indian Wells e quelle al secondo turno a Miami e Australian Open. Non sbaglia Casper Ruud, che si sbarazza in poco più di un’ora di un Jordan Thompson visibilmente provato dalla battaglia di oltre tre ore con Munar di ieri (6-4 2-6 6-4 in 3h12min). 6-1 6-4 il punteggio a favore del norvegese, che punta alla prima vittoria in un torneo più di prestigio dei 250. Per un posto in semifinale se la vedrà con il nostro Arnaldi (6-3 6-0 a Trungelliti). Tomas Martin Etcheverry si salva al terzo set con Brandon Nakashima. Dopo tre ore e undici minuti di gioco, il punteggio recita 3-6 7-6(5) 6-4 a favore dell’argentino, che riesce a piegare l’americano, in sorprendente forma sulla terra spagnola, in rimonta. Ai quarti se lo attende Cameron Norrie, che ha battuto un tenace Roberto Bautista Agut 6-4 6-3 in un’ora e 25 minuti di gioco. Punti importanti per l’inglese, che è a caccia di un buon risultato per ritrovare fiducia e una posizione nella top 30.