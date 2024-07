Atp 500 Amburgo 2024: Darderi piega Shevchenko in tre set e avanza ai quarti di finale

Luciano Darderi avanza ai quarti di finale nell’Atp 500 di Amburgo, in Germania. Si gioca su terra in preparazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. L’italo-argento piega in tre set Alexander Shevchenko. Punteggio di 6-3 2-6 6-3, in un’ora e 54 minuti di gioco. Primo set dominato da Darderi e secondo dal kazako. Nel terzo parziale si lotta punto a punto, ma il primo a rompere l’equilibrio è l’azzurro, che poi approfitta del calo dell’avversario per chiudere il match sul servizio di Shevchenko. Darderi avanza ai quarti di finale dove affronterà il vincente della sfida tra la testa di serie numero 3 Baez e Lajovic. Best ranking per l’italiano, che sale al 32° posto della classifica Atp live.

TABELLONE AGGIORNATO

LA PARTITA

Darderi parte male al servizio nel primo set: prima un doppio fallo, poi manda in corridoio un tentativo di lungolinea, e allora Shevchenko si prende il break immediato con quattro punti di fila in risposta. Il kazako pare implacabile al servizio nel secondo game, poi però non dimostra la stessa compattezza e precisione con la prima, e così Darderi trova l’immediato controbreak e si fa ulteriormente sentire nel sesto gioco con un’altra palla break, subito sfruttata, che gli consente di volare sul 4-2. Alla seconda opportunità ai vantaggi, però, il kazako trova subito il controbreak che rimette tutto in parità: meraviglioso il suo lob con cui scavalca l’italoargentino, è 4-3. Le sorprese non finiscono mai però e il servizio incide pochissimo: Darderi alza il livello in risposta e trova il terzo break del suo set, portandosi sul 5-3 e andando a servire per il set, chiudendo i giochi dopo 35 minuti con un lungolinea perfetto per approdare al secondo set vincendo il primo per 6-3.

Il secondo set è tutto ad appannaggio di Shevchenko. Il kazako toglie la battuta a zero a Darderi e sale sul 3-0 in un amen. Si torna a seguire i servizi con Shevchenko che salva una palla break sul 4-2 e strappa per la seconda volta il servizio all’azzurro chiudendo un secondo parziale dominato 6-2 in 36 minuti.

Torna l’equilibrio nel terzo set. La partita diventa una lotta punto a punto. Darderi salva una pericolosa palla break in apertura di parziale e resta agganciato a Shevchenko sull’1-1. Le prime occasioni per l’azzurro arrivano sul 2-2. Il kazako sbaglia di rovescio e commette un doppio fallo trovandosi sotto 15-40. Darderi non riesce a sfruttare l’assenza di prime di servizio dell’avversario e si vede annullare entrambe le chance di 3-2. Ai vantaggi Shevchenko è bravo a salvarsi e a portarsi sul 3-2. Proprio sul 3-2 Darderi salve due palle break e il kazako risente dell’occasione mancata e va sotto 0-40 sul 3-3 sul suo servizio. Questa volta l’italo-argentino sfrutta subito la chance e sale 4-3 e battuta. Shevchenko esce dalla partita e perde la battuta anche in chiusura di match per un terzo set che finisce 6-3 in 42 minuti.