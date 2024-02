Atp 500 Acapulco 2024: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 28 febbraio

Il programma della giornata di domani, mercoledì 28 febbraio, dell’Atp 500 di Acapulco 2024. In campo tutte le teste di serie rimanenti. Tsitsipas se la vedrà con Safiullin, Rune con Mmoh e Tiafoe con Purcell. Zverev impegnato nel derby tedesco con Altmaier. Ecco il programma completo.

ESTADIO

ore 01.00 (5) Tsitsipas vs Safiullin

a seguire (2) Rune vs Mmoh

non prima delle 04.00 (1) Zverev vs Altmaier

GRANDSTAND

ore 01.00 (8) Tiafoe vs Purcell

a seguire (6) Ruud vs Eubanks

a seguire (WC) Pacheco Mendez vs Lajovic

CANCHA 1

ore 01.00 (Q) Atmane vs Koepfer

a seguire (Q) Kovacevic vs Thompson