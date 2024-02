Atp 250 Santiago 2024: Darderi al secondo turno, Bagnis piegato in tre tie-break

Luciano Darderi vola al secondo turno dell’Atp 250 di Santiago, in Cile. L’italo argentino batte in tre tie-break Facundo Bagnis dopo oltre tre ore di gioco. 7-6(4) 6-7(6) 7-6(5) il punteggio a favore del numero 76 (ranking live) della classifica Atp, che non sfrutta due match point nel secondo set, ma riesce a chiudere alla prima opportunità nel terzo parziale. Darderi, in tabellone grazie a una wild card, riparte dopo la sconfitta in secondo turno a Buenos Aires con Baez e il ko contro Juan Manuel Cerundolo nelle qualificazioni di Rio de Janeiro. Il fratello minore di Francisco, che ha sorpreso Hanfmann 3-6 6-3 7-5 al primo turno, sarà proprio l’avversario dell’azzurro nel secondo turno. Cerundolo viene da delle qualificazioni essenzialmente dominate. Due vittorie 2-0, la prima contro Ugo Carabelli 6-1 7-6(4), la seconda 6-4 6-4 contro la wild card cilena Soto, che aveva eliminato Vavassori all’esordio in due tie-break. Giovedì sera è in programma la sfida. Si gioca nella parte alta di tabellone, nello spicchio di Tabilo (eventuale quarto) e di Jarry (eventuale semifinale). Nella notte, cade Garin nel derby cileno con Barrios Vera. Esce di scena il giovanissimo Fonseca, che perde 7-5 7-6(3) contro Tirante. Seyboth Wild domina Burruchaga 6-4 6-4 e Ramos Vinolas batte senza problemi Dellier 6-3 6-2.