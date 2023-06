Atp 250 S-Hertogenbosch: Medvedev subito eliminato, vince Mannarino in rimonta

Continuano le sorprese nell’Atp 250 di S-Hertogenbosch, in Olanda. Dopo il ritorno al tennis giocato con vittoria di Raonic contro la testa di serie numero 5 Kecmanovic, esce di scena la testa di serie numero 1 Danil Medvedev. A passare è il francese Mannarino, che ha battuto il russo in rimonta con il punteggio di 4-6 6-4 6-2. Di certo l’erba non è la superficie preferita del numero 3 del mondo, ma non ci si aspettava un’altra eliminazione all’esordio dopo la sconfitta al primo turno al Roland Garros contro il numero 170 del mondo Seyboth Wild. Ottima partita di Mannarino, che avanza ai quarti di finale. Conferma il suo ottimo feeling su erba il tennista di casa Griekspoor, che liquida in un’ora di gioco il big server Popyrin con il punteggio di 6-3 6-2. Il numero 38 del mondo è alla ricerca del secondo titolo stagionale dopo la vittoria nel 250 di Pune in India a inizio anno, arrivata prima degli infortuni che hanno rallentato la sua rincorsa alla top 30 del ranking Atp.