Atp 250 Montpellier 2024: programma, orari e ordine di gioco venerdì 2 febbraio con Cobolli

Il programma della giornata di domani, venerdì 2 febbraio, dell’Atp 250 di Montpellier, in Francia. Aprirà la giornata dei singolari il derby tra Bublik e l’ex russo Shevchenko, che da questa settimana ha preso la cittadinanza kazaka. Si giocherà non prima delle 14.30. Non prima delle 16.00 la wild card Mayot se la vedrà con uno tra Cazaux e Aliassime. In prima serata, non prima delle 19.00, uno tra Rune e Llamas Ruiz contro Mmoh. A seguire Cobolli contro Coric. Ecco il programma completo.

Court Patrice Dominguez

non prima delle 14.30 (6) Shevchenko vs (2) Bublik

non prima delle 16 (WC) Mayot vs Cazaux/Aliassime

non prima delle 19 (1) Rune/Llamas Ruiz vs Mmoh

a seguire Cobolli vs (4) Coric