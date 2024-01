Atp 250 Brisbane 2024: Dimitrov batte Thompson e raggiunge Rune in finale

Sono andate in archivio le semifinali dell’Atp 250 di Brisbane 2024. Come nel torneo femminile, in finale sarà sfida tra le prime due teste di serie, Rune (1) e Dimitrov (2). Il bulgaro ha battuto 6-3 7-5, in un’ora e 47 minuti di gioco, il tennista di casa Thompson, uscito trionfante dalla battaglia di oltre tre ore con Nadal di ieri. Dopo un primo set dominato, il classe 1992 cala di rendimento nel secondo concedendo, e salvando, cinque palle break tra il sesto e l’ottavo game. Probabilmente nel suo miglior momento, Thompson accusa un passaggio a vuoto e si trova sotto 5-5 0-40. L’australiano riesce a risalire fino al 30-40, ma è costretto a cedere la battuta mandando il bulgaro a servire per il match. Dimitrov non trema e si conquista la finale con Rune e continua la caccia a un titolo Atp che manca dalle Finals del 2017. All’alba un buon Rune ha sconfitto il numero 36 Safiullin 6-4 7-6(0). Anche qui primo set immacolato del danese, che scende di intensità nel secondo perdendo il break di vantaggio trovato nel primo game. Dopo quattro palle break non sfruttate e una salvata si arriva al tie-break, in cui Safiullin crolla improvvisamente, soccombendo per 7-0. Domani mattina la finale.