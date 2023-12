Atp 250 Auckland 2024: in dubbio la presenza di Berrettini

Poche certezze sull’inizio di 2024 di Matteo Berrettini. L’azzurro non si è iscritto alle qualificazioni, ma solo al tabellone principale e oggi non ha la classifica per disputare il torneo. Avrebbe bisogno di una wild-card, ma non è così scontato. Gli organizzatori – spiega Supertennis – ne hanno a disposizione tre: una è destinata a un giocatore di casa vincitore del play-off, una a Gael Monfils e una a Richard Gasquet in quanto campione in carica.