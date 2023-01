Atp 250 Adelaide 1 2023: ok Medvedev, bene Khachanov contro Draper

Si sono concluse le prime partite degli ottavi di finale dell’Atp 250 Adelaide 1 2023. Un ottimo Khachanov batte uno spento Draper in due set 6-4 6-2 e affronterà ai quarti Danil Medvedev, numero 3 del seeding, che ha lasciato solo 3 game a Kecmanovic in un 6-0 6-3 maturato dopo poco più di un’ora di gioco. Negli altri due match Nishioka batte senza particolari difficoltà Mcdonald in due set e se la vedrà con Popyrin, che ha vinto in rimonta contro Giron in quasi due ore di gioco. Tra stanotte e domani mattina si chiuderà il quadro dei quarti di finale. I protagonisti saranno Djokovic e Sinner che giocheranno contro Halys e Kokkinakis.