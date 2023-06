Arnaldi-Gaio oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wimbledon 2023

Matteo Arnaldi se la vedrà contro Federico Gaio nel derby tutto italiano di secondo turno delle qualificazioni di Wimbledon 2023. L’incontro, così come tutti quelli del tabellone cadetto, va in scena sui campi in erba di Roehampton. Entrambi sono reduci da un successo in rimonta all’esordio. Il sanremese ha sbarrato la strada al forte cinese Juncheng Shang. Il faentino, invece, ha avuto la meglio nei confronti del britannico Daniel Cox, entrato in gara in virtù di una wild card. Arnaldi, visti anche gli ultimi grandi risultati ottenuti a livello maggiore, partirà favorito contro il connazionale secondo le quote dei bookmakers. I due si giocano molto nel loro primo scontro diretto al di fuori del circuito minore. In palio, infatti, c’è un turno decisivo difficile ma non certamente impossibile contro uno tra il portoghese Frederico Ferreira Silva oppure il colombiano Emilio Gomez.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

Arnaldi e Gaio scenderanno in campo oggi (mercoledì 28 giugno). I due giocatori sono pianificati come primo incontro della giornata sul Court 15 con inizio fissato non prima delle ore 12.00 italiane. La copertura televisiva delle qualificazioni di Wimbledon 2023 è affidata a Sky Sport, che seguirà il tabellone cadetto dello Slam londinese attraverso Sky Sport Summer (201) e Sky Sport Tennis (205). I due canali di riferimento saranno disponibili anche in streaming su Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. Gli spettatori, inoltre, potranno seguire le migliori partite anche attraverso l’account YouTube del torneo. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti, approfondimenti e news su tutti gli impegni dei tennisti azzurri.