L’obiettivo dell’Arabia Saudita: un Masters 1000 nel 2025

L’Arabia Saudita è pronta a passare dalle parole ai fatti sul crescente interesse per il mondo del tennis. Non solo le Next Gen Atp Finals, in programma da novembre a Jeddah. Il gigante saudita ora punta ad organizzare un torneo Masters 1000 o uno combinato con la WTA nel desiderio di espandere la propria attività anche nel tennis, dopo i maxi investimenti nel calcio e nel golf. In un’intervista al Corriere della Sera, il presidente della Federtennis Angelo Binaghi ha parlato di questa possibilità: “Sto cercando di convincere Gaudenzi, presidente dell’Atp, che il tennis non è come gli altri sport, l’Arabia sarà anche un mercato appetibile ma vanno protette le situazioni che funzionano, come la nostra. Non si può avere paura che l’Arabia crei un circuito parallelo, come nel golf. E io spero che ad appagare la loro voglia di tennis basterà il Master 1000 che l’Atp darà all’Arabia a gennaio dal 2025, magari combinato con la Wta. La stagione comincerà da là. Una rivoluzione, certo. Ma le Finals devono rimanere qui”, ha detto.