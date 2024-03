Ansia per Arthur Cazaux: sviene in campo a Miami, crollo spaventoso (VIDEO)

Ansia per Arthur Cazaux. Il tennista francese, impegnato nelle qualificazioni al Masters 1000 di Miami 2024, è letteralmente crollato in campo in modo repentino durante il terzo set del match contro il connazionale Mayot. Subito soccorso, è stato annunciato il ritiro dal match e sulle sue condizioni non si hanno notizie precise. E’ stato poi portato via, visibilmente scosso e quasi esanime, a bordo di una carrozzina. Vi aggiorneremo in questo articolo sul suo stato di salute.

Cazaux just fainted during his qualifying match in Miami against Mayot. Retired after that. 😨 pic.twitter.com/CPz4xKqpzF — Olly 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) March 18, 2024