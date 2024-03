Angelo Binaghi: “Nardi? Un momento veramente incredibile”

“C’è stata una bella sveglia, inaspettata. È un momento veramente incredibile nel quale le fatiche terribili che stiamo facendo per cercare di gestire questo momento molto spesso passano in secondo piano per queste straordinarie notizie. E oggi è uno di quei giorni”. Lo ha detto il presidente Fitp, Angelo Binaghi a margine di una conferenza stampa sulle Atp Finals a Torino, a poche ore dalla vittoria di Luca Nardi a Indian Wells contro Novak Djokovic. “È incredibile – aggiunge – i giocatori italiani nell’ultimo anno hanno battuto 4 volte il numero 1 del mondo. Siamo completamente impazziti”, scherza. “Se vogliamo stare con i piedi per terra – aggiunge Binaghi – dobbiamo anche pensare a quello che non riusciamo ancora ad esprimere appieno. Musetti sicuramente è un talento che dobbiamo riuscire a far esprimere al meglio, Matteo (Berrettini ndr) mi sembra che sia sulla buona strada, dobbiamo sperare che si infortuni sempre meno, quindi, pur con questo fuoco di fila dei risultati dei nostri ragazzi credo che anche noi abbiamo ancora molto da migliorare e molto da recuperare”. E a chi gli chiede delle coppie di doppio risponde “quella è la cosa più bella, perché uno dei problemi degli ultimi anni in cui facevamo buoni risultati e vedevamo che avevamo una generazione straordinaria, era stata quella che non riuscissimo mai, per motivi più disparati, a farli giocare in doppio insieme. E di questo – prosegue – eravamo preoccupati soprattutto per la coppa Davis. Invece adesso l’entusiasmo è tale che giocano in doppio, vincono, inventano nuove coppie, addirittura mi dicono che vogliono arrivare alle Finals”, conclude.