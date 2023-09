Angelo Binaghi: “Fognini mi ha chiamato, abbiamo chiarito”

“Sono cose che in famiglia succedono, ho apprezzato che Fognini mi abbia chiamato stamattina e abbiamo chiarito un po’ di cose”. Lo ha detto il presidente della Fitp, Angelo Binaghi all’ANSA a margine della festa al Canottieri Roma per Pietrangeli, a proposito dello sfogo del 36enne ligure per non essere stato chiamato in Coppa Davis da Volandri. “Una telefonata di grande equilibrio e intelligenza e da domani io e lui saremo il primo e secondo tifoso di questa nazionale che sono i suoi figli sportivi – ha aggiunto Binaghi – Poi affronteremo questo piccolo problema successo che non incide sui nostri obiettivi di medio e lungo termine. Dobbiamo vincere master mille, slam e tante Davis. Il problema sarà tra tre anni quando non ci sarà più Djokovic e li ci dovremo essere”.