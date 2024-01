Andy Murray: “Sono in un momento terribile, molti smetterebbero fossero in me. Io non mollerò”

“Offuscare la mia eredità? Fammi un favore. Sono in un momento terribile in questo momento, te lo concedo. La maggior parte delle persone nella mia situazione smetterebbero e si arrenderebbero. Ma non sono la maggior parte delle persone e la mia mente funziona in modo diverso. Non mollerò. Continuerò a lottare e a lavorare per produrre le prestazioni di cui so di essere capace”. Così Andy Murray su Twitter in una risposta a un articolo che parlava del proseguo della carriera dello scozzese e su quando porre fine alla sua attività agonistica.