Anche Wimbledon cede: coaching ammesso durante le partite

Per Espn è “una decisione storica”. E il Telegraph conferma: Wimbledon ha deciso di concedere il coaching durante le partite, allineandosi così con gli altri tre Slam. L’allenatore quindi potrà dare suggerimenti dagli spalti al suo giocatore in campo anche sull’erba londinese. L’All England Club aveva espresso una forte opposizione al concetto in passato, ma secondo quanto riporta la stampa inglese il muro è caduto. Ora agli allenatori sarà permesso parlare con i giocatori mentre si trovano dalla stessa parte della rete, o solo a gesti quando sono dall’altra parte.