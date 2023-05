La Federazione Italiana Tennis e Padel comunica “che, prima dell’inizio dei match in programma oggi agli Internazionali BNL d’Italia, sarà osservato un minuto di raccoglimento per esprimere solidarietà alle popolazioni duramente colpite dalla drammatica alluvione in Emilia-Romagna e per onorare la memoria delle persone che hanno perso la vita”.