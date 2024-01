Alcaraz scherza dopo l’esibizione con De Minaur: “Il tifoso dell’Atletico Madrid mi ha distratto”

Nel corso della partita di esibizione, alla Rod Laver Arena di Melbourne, tra Alcaraz e De Minaur un tifoso dagli spalti ha urlato una frase in favore dell’Atletico Madrid, che domani affronterà il Real in Supercoppa di Spagna. A fine partita è stato chiesto ad Alcaraz se avesse sentito. “Real Atletico è una grande partita e tutta la Spagna la vedrà. Sono di Madrid e da quando ha urlato mi sono distratto a pensare alla partita. Scherzo, ma mi ha fatto pensare per un momento alla partita”.