Il tennista spagnolo si sta preparando alla nuova stagione, ma c’è anche un gradito fuori programma: la richiesta è particolare

Ormai ci siamo, soltanto pochi giorni e la nuova stagione del tennis avrà inizio. Appuntamento, come di consueto, in Australia dove si partirà con il primo slam dell’anno.

Alcaraz vuole partire con il piede giusto e vincere lo slam che ancora manca nella sua bacheca. Per farlo dovrà vedersela con Jannik Sinner, numero 1 al mondo, e rivale più accreditato alla vittoria finale. Il duello tra spagnolo e italiano caratterizzerà i prossimi anni, una rivalità che potrebbe rappresentare la nuova era del tennis, anche se i due talenti sono chiamati alla conferma dopo un anno in cui si sono divisi i quattro Major in maniera equa.

Se Sinner ha scelto il Natale in famiglia, per Carlos Alcaraz c’è stato un particolare fuori programma con tanto di proposta ‘indecente’: dedicarsi ad un altro sport. Nulla di reale, ovviamente, ma soltanto una simpatica chiacchierata tra l’attuale numero 3 al mondo e calciatori e allenatore del Real Madrid, la sua squadra del cuore.

Alla vigilia di Natale sui canali social della squadra spagnola è apparso il video della visita di Carlos Alcaraz. Un incontro particolare con il tennista che ha salutato tutti i giocatori con grande affetto e ha poi scambiato qualche battuta con Carlo Ancelotti. È stato proprio il piccolo dialogo con il tecnico di Reggiolo che ha lanciato la proposta.

Alcaraz al Real Madrid, proposta da calciatore

Durante la breve chiacchierata con l’allenatore italiano, per Carlos Alcaraz si è prospettato un futuro da calciatore.

Ancelotti ha, infatti, chiesto al tennista se fosse capace di giocare a calcio e il numero 3 al mondo ha risposto che era portato anche con i piedi. Ed è qui che arriva la ‘proposta’ dell’ex Milan che risponde che se avesse avuto bisogno di lui, lo avrebbe tenuto in considerazione. Alcaraz non si tira indietro, dicendo di trovarsi bene come ala sinistra e di avere la caratteristica di tagliare dentro e provare il tiro a giro. Futuro nel mondo del calcio per il campione di Murcia? Ovviamente, niente di tutto questo, soltanto un simpatico gioco tra lui e Ancelotti.

Il futuro di Alcaraz sarà con la racchetta in pugno, provando a primeggiare sotto rete e dimostrare di essere lui il re della nuova era del tennis. Sinner è avvisato: il 21enne spagnolo non ha nessuna intenzione di dedicarsi al calcio, i duelli sottorete sono appena iniziati.