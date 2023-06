Alcaraz: “Erba superficie totalmente diversa dalle altre, mi devo adattare”

“Non mi sono allenato tanto in Spagna sull’erba perché non abbiamo campi su questa superficie. devo adattare i miei movimenti e i miei colpi, ma sono contento di come sono andati i primi allenamenti”. Queste le parole di Carlos Alcaraz in conferenza stampa alla vigilia dell’appuntamento del Queen’s di Londra, storico torneo sull’erba che precede Wimbledon. “Penso sempre di poter vincere il titolo in ogni torneo che gioco” . “Capire come muoversi bene è la parte più difficile sull’erba. Devi essere più attento rispetto alle altre superfici. Io poi non sono fra quei giocatori che scivolano sull’erba, per me su questa superficie ti stanchi di più, è totalmente diverso rispetto alle altre. Ma c’è un aspetto in cui sono a mio agio qui, ed è che devi giocare aggressivo e venire a rete spesso. Da questo punto di vista mi piace, perché lo faccio anche sulle altre superfici”. Alcaraz farà il suo esordio contro il qualificato Fils.