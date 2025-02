Prima giornata di incontri di main draws in questa nuova settimana di tornei WTA tra Abu Dhabi e Cluj-Napoca. Da un lato inizia il trittico di eventi in Medio Oriente, dall’altro si chiude la breve stagione sui campi indoor europei. Molte top players atteendono il prossimo appuntamento di Doha per tornare in campo dopo gli Australian Open, ma quelle già protagoniste in questi giorni – come facilmente immaginabile – sono negli Emirati Arabi Uniti.

ESORDIO CON VITTORIA PER LA GIOVANE NIPPONICA

Una giornata inaugurale che ad Abu Dhabi ha visto svolgersi soltanto cinque incontri del tabellone di singolare con una sola testa di serie in campo. Si trattava di Liudmila Samsonova, che non ha iniziato in maniera positiva la sua stagione e quest’oggi ha dovuto incassare un’altra sconfitta. La russa trapiantata da anni in Italia avrebbe in teoria dovuto affrontare Polina Kudermetova, ma quest’ultima poche ore prima del match ha dato forfait permettendo alla prima lucky loser di entrare nel main draw. Il nome della “perdente fortunata”? Ovviamente Veronika Kudermetova. E la sorella maggiore non si è lasciata sfuggire la chance, imponendosi con il punteggio di 5-7 6-1 7-6(5).

Ma chi si è presa il palcoscenico è Wakana Sonobe, n°837 del ranking mondiale ma recente vincitrice degli Australian Open Juniores. Beh, la giovane nipponica ha ottenuto la prima grande vittoria della sua carriera sul tour professionistico sconfiggendo con lo score di 6-4 6-3 una giocatrice a ridosso delle prime 50 del ranking quale Yue Yuan.

Avanza anche Ashlyn Kruger, vittoriosa nel derby contro McCartney Kessler per 6-3 6-7(4) 6-3, così come Lulu Sun che ha lasciato quattro games (6-1 6-3) alla wild card Caroline Garcia. Infine, successo per Kati Volynets per 3-6 6-4 6-4 su Sonay Kartal.

A CLUJ HALEP PERDE IN DOPPIO

A Cluj-Napoca è tornata in campo in doppio Simona Halep, sconfitta in coppia con Ana Bogdan da Appleton e Tang in due seet, 7-6(5) 6-1. L’ex numero uno al mondo farà il suo ritorno in singolare domani contro la nostra Lucia Bronzetti, in una giornata che vedrà in campo anche Elisabetta Cocciaretto contro l’altra padrona di casa Irina-Camelia Begu. Oggi vittorie per Tomova (3-6 6-4 6-1 su Sherif), Lamens (7-6 7-6 su Bondar), Dolehide (7-5 2-6 6-4 su Snigur), Kalinina (6-2 6-3 su Ruse) e Stakusic (6-1 1-6 6-4 su Cirstea) in una giornata negativa per le tenniste di casa.

DOMANI L’ESORDIO DI BRONZETTI E COCCIARETTO

PROGRAMMA ABU DHABI

Stadium Court

Ore 10:00 – (8) Fernandez vs Uchijima

a seguire – Bencic vs Sramkova

a seguire – Vondrousova vs Raducanu

a seguire – Jabeur vs (7) Ostapenko

Adcb Court 1

Ore 10:00 – Frech vs Noskova

a seguire – Zarazua vs Linette

a seguire – (6) Pavlyuchenkova vs Kenin

PROGRAMMA CLUJ-NAPOCA

Center Court

Ore 10:00 – (1) Potapova vs Grabher

a seguire – Parks vs (2) Danilovic

a seguire – (7) Cocciaretto vs Begu

a seguire – Bogdan vs Burrage

Ore 19:00 – Halep vs Bronzetti

Court 2

Ore 10:00 – Rus vs Golubic

a seguire – Siegemund vs (6) Bouzas Maneiro

a seguire – Sorribes Tormo vs Blinkova

a seguire – Gracheva vs (3) Stearns