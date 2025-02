Viene interrotto a un passo dal trionfo lo splendido cammino di Aleksandar Kovacevic nell’ATP 250 di Montpellier. Il tennista statunitense, che ha iniziato la sua settimana in Francia partendo dalle qualificazioni, si ferma a pochi punti dal titolo, che viene invece conquistato da Felix Auger-Aliassime con il punteggio di 6-2 6-7(7) 7-6(2). Il canadese è il primo a vincere già due titoli in quesa primissima fase di stagione, avendo già festeggiato ad Adelaide. Un atto conclusivo equilibrato – come si evince dal punteggio – in cui Kovacevic non ha demeritato affatto contro il 24enne che indoor riesce sempre a dare il suo meglio. Settimo titolo ATP per Felix, che guadagna punti ma non vede cambiare il suo ranking, sempre al n°23 anche domani con la pubblicazione aggiornata. Gran bel balzo in avanti, invece, per Kovacevic, che guadagna ventisette posizioni e da domani sarà n°75, a poco dal suo best ranking di n°72.

A Rotterdam si qualificano Bellucci e Vavassori

Ma è già tempo di pensare anche ai prossimi tornei ee buone notizie per i colori azzurri arrivano da Rotterdam, dove saranno addirittura cinque i nostri rappresentanti in main draw. A Matteo Berrettini, Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego si sono infatti aggiunti Mattia Bellucci e Andrea Vavassori, brillantemente passati attraverso il tabellone di qualificazionee. Tutto facile per il tennista lombardo, reduce già da un torneo positivo a Montpellier, sconfitto proprio dal futuro finalista. Mattia ha lasciato quattro games all’esordio alla wild card Boogaard e addirittura due a Brouwer nel round decisivo. Per lui ora il terzo olandese di fila: ottima chance in main draw contro un’altra wild card, Meees Rottgering.

Si qualifica anche Vavassori, che negli ultimi mesi ha quasi del tutto abbandonato i tornei di singolare considerati i tanti impegni e risultati in doppio. In Olanda, però, ha avuto la chance di entrare in tabellone e l’ha sfruttata a pieeno: 7-6 6-2 al tennista di casa Visker al debutto, poi 6-3 6-4 al francese Blancaneaux. Per il piemontese ora priorio uno scontro con Felix Auger-Aliassime.

Rotterdam, domani subito l’esordio per due italiani

Si inizia con quattro incontri del singolare nella prima giornata dedicata al main draw, quella di lunedì 3 febbraio in quel di Rotterdam. Ad aprire le danze sarà Flavio Cobolli, che alle ore 13:00 proverà a invertire la rotta in un inizio di stagione certamente complicato. Il tennista romano, però, ha un avversario tosto come Hubert Hurkacz. A seguire Stefanos Tsitsipas sfida il qualificato Mayot, mentre in seessione serale scende in campo Daniil Medvedev contro la wild card Stan Wawrinka. Chiude la giornata Mattia Bellucci contro Rottgering.

IL PROGRAMMA

Ore 13:00 – Cobolli vs Hurkacz

a seguire – (6) Tsitsipas vs (Q) Mayot

Ore 19:30 – (WC) Wawrinka vs (2) Medvedev

a seguire – (Q) Bellucci vs (WC) Rottgering