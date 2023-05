Trofeo Bonfiglio 2023: avanzano due talenti “made in Foligno”, subito fuori Bondioli

Al Tennis Club Milano Alberto Bonacossa entra nel vivo la sessantatreesima edizione del Trofeo Bonfiglio – Internazionali d’Italia Juniores, storico evento del circuito ITF Under 18, con la prima giornata dei tabelloni principali. Si sono giocati quest’oggi qualcosa come 44 incontri nei due tabelloni del singolare, distribuiti sui dieci campi in terra rossa del circolo meneghino, dove torna il sole finalmente e in particolare illumina la città di Foligno. Avanzano infatti al secondo turno due “prodotti” made in Tennis Training School della città umbra, a cominciare dal diciassettenne Gabriele Vulpitta (66 Itf) che ha sovvertito il pronostico contro la testa di serie numero dieci, il giapponese Rei Sakamoto, battuto 6-3 4-6 6-4 con un tennis aggressivo e dinamico in due estenuanti ore e trentotto minuti: “Era un match difficile ma sono riuscito a prendere l’iniziativa, ad esprimere il mio gioco, spingendo da subito. Ho fatto anche tanti errori ma l’idea era proprio quella di comandare il gioco ed alla fine questa tattica ha pagato. Sono felice, soprattutto di come ho giocato i punti importanti”, ha detto il raggiante classe 2005 nato a Taranto.

Coetaneo, nato a San Benedetto del Tronto ma anche lui alfiere della scuola di Villa Candida, anche Lorenzo Sciahbasi è riuscito a superare il primo turno. Lo ha fatto battendo l’indiano Aryan Shah, 6-3 5-7 6-3 il punteggio finale nonostante un problema all’adduttore con tanto di MTO: “Ero partito molto bene, poi nel secondo set non ho sfruttato le occasioni che ho avuto per chiudere il match anche per i meriti del mio avversario. Poi, nel terzo parziale, sono stato bravo a rimanere in partita anche quando ero sotto nel punteggio”, ha detto. E il terzo “folignese”, il diciottenne pugliese Fabio De Michele, ha sfiorato la vittoria ma ha perso da Atakan Karahan, giovane turco che lo ha battuto 7-5 4-6 7-5: “Che peccato. Partita intensa e molto lunga, nel primo set lui ha sfruttato meglio il break, nel secondo set mi sono rimesso in carreggiata e peccato per il terzo perché ero salito 4-2 e servizio e non sono riuscito a capitalizzare il vantaggio. La lezione che porto a casa da questa sconfitta è quella che nei momenti importanti bisogna avere un po’ più di coraggio e consapevolezza”.

Sconfitta per l’atteso protagonista Federico Bondioli, numero quindici al mondo a livello Junior: il classe 2005 ravennate ha perso contro lo statunitense Kaylan Bigun col punteggio di 6-3 7-6. Venendo al tabellone femminile, l’allieva di Riccardo Piatti, Alessandra Teodosescu, ha sconfitto la giapponese Wakana Sonobe per 7-6 3-6 6-1 ed è raggiante a fine match: “Non è stato un match facile, perché le giocatrici che giocano piatto e profondo mi danno molto fastidio, soprattutto se sono mancine. All’inizio ero molto tesa e ho fatto fatica ma il match poi è girato e all’inizio del terzo set, quando ho capito che dovevo restare sempre attiva con le gambe”.

Tutti i risultati di oggi – Tabellone maschile, primo turno: J. Schwaerzler (Aut) [16] b. M. Kriznik (Slo) 6-4 6-3, A. Forger (Ned) b. A. Razeghi (Usa) 7-5 6-2, K. Bigun (Usa) b. F. Bondioli (Ita) [9] 6-3 7-6(6), R. Pacheco Mendez (Mex) [1] b. M. Dhamne (Ind) [WC] 6-3 6-3, A. Karahan (Tur) b. F. De Michele (Ita) [WC] 7-5 4-6 7-5, G. Vulpitta (Ita) [WC] b. R. Sakamoto (Jpn) [10] 6-3 4-6 6-4, J. Kim (Kor) b. J. Fonseca (Bra) [6] 6- 3 6-4, L. Sciahbasi (Ita) [WC] b. A. Shah (Ind) 6-3 5-7 6-3, H. Matsuoka (Jpn) b. M.A. Coman (Rou) 7-5 6-1, O. Ojakaar (Est) [7] b. C. Robertson (Gbr) 6-2 6-3, C. Williams (Usa) [12] b. D. Panarin (Rus) 6-4 6-2, V. Radjenovic (Srb) b. F. Cavallo (Arg) 6-1 6-1, J.C. Prado Angelo (Bol) [5] b. T. Boogaard (Ned) 6-4 6-1, D. Blanch (Usa) b. C. Camus (Aus) 6-2 6-3, R. Horovitz (Usa) b. K. Rice (Can) 6-2 7-6(4), J. Filip (Cze) b. F. Romano (Ita) [WC] 1-6 6-3 6-0, A. Frusina (Usa) b. K. Edengren (Swe) [15] 6-4 7-5, B. Djuric (Srb) [3] b. P. Rodrigues (Bra) 4-6 6-4 6-0, S. Goity Zapico (Arg) b. M. Ceradelli (Ita) [WC] 6-2 6-2, A. Melero Kretzer (Esp) [13] b. H. Searle (Gbr) 6-4 6-4, Y. Zhou (Chn) [2] b. F. Virgili Berini (Ita) [WC] 7-5 6-2, T. Berkieta (Pol) [11] b. C.A. Caniato (Ita) [WC] 6-2 6-4. Tabellone femminile, primo turno: S. Saito (Jpn) b. L. Taylor (Aus) 6-2 6-2, I. Ivanova (Bul) b. N. Basiletti (Ita) 6-4 6-0, S. Zhiyenbayeva (Ger) b. T. Evans (Usa) 6-0 4-6 6-4, W. Ewald (Pol) b. V. Mincheva (Rus) 6-3 6-3, H. Klugman (Gbr) b. G. Maduzzi (Ita) 3-6 6-2 6-1, K. Quevedo (Usa) b. F. Pace (Ita) 6-4 6-1, T. Kostovic (Srb) b. S. Tsujioka (Jpn) 6-3 6-3, T. Valentova (Cze) b. H. Oluwadare (Gbr) 7-6(0) 6-4, V. Ray (Usa) b. E.O. Ghirardato (Ita) 6-3 6-3, M. Rowinska (Pol) b. R. Munk Mortensen (Den) 6-4 7-5, S. Ishii (Jpn) b. C.M. Mester (Rou) 6-1 6-3, L. Perez Alarcon (Per) b. A. Harmon (Usa) 7-5 4-6 6-4, M. Slama (Usa) b. E. McDonald (Gbr) 7-6(2) 0-6 7-6(3), A. Hamilton (Usa) b. M.I. Burcescu (Rou) 6-2 6-2, E.N. Milic (Slo) b. E. Jones (Aus) 6-4 1-6 7-6(2), C. Ngounoue (Usa) b. M. Gae (Rou) 7-5 6-4, A. Ibragimova (Rus) b. M. Crossley (Jpn) 2-6 6-4 6-0, E. Koike (Jpn) b. C. Esquiva Banuls (Esp) 7-6(5) 6-4, A. Oktiabreva (Rus) b. L. Tagger (Aut) 6-4 6-1, V. Paganetti (Ita) b. L. Moyano (Arg) 6-4 6-1, A. Teodosescu (Ita) b. W. Sonobe (Jpn) 7-6(2) 3-6 6-1, T. Rabman (Usa) b. A. Sara (Ita) 6-4 6-4.