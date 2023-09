Europei Under 16 tennis Parma 2023: otto semifinalisti da otto nazioni diverse, ma senza Italia

Non ci sarà l’Italia nelle semifinali degli Europei Under 16 di tennis a Parma. L’evento clou del calendario di Tennis Europe, organizzato nella città ducale e in altri club della provincia, proporrà infatti otto semifinalisti provenienti da otto nazioni diverse, purtroppo non troveremo nel tabellone maschile il tarantino classe 2007 Pierluigi Basile, sconfitto ai quarti per 7-6 6-1 quest’oggi contro il finlandese Linus Lagerbohm, decisamente tra i rimpianti perché l’avversario era alla portata. Il finnico sabato si troverà di fronte lo svizzero Henri Bernet, l’altra semifinale metterà invece uno contro l’altro lo svedese William Rejchtman Vinciguerra e il tedesco Justin Engel. Altre quattro nazioni diverse per le semifinali femminili: Serbia, Belgio, Bulgaria e Slovacchia. Avanza la serba Teodora Kostovic, che sfiderà la belga Jeline Vandromme; la slovacca Pohankova se la vedrà invece con la bulgara Dencheva.