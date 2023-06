Tiro a volo, Giochi Europei Cracovia 2023: festa Italia, è oro nello skeet a squadre femminile

L’Italia prosegue la sua marcia trionfale ai Giochi Europei di Cracovia 2023. La squadra dello skeet femminile, composta da Martina Bartolomei, Simona Scocchetti e Chiara Di Marziantonio, batte la Slovacchia in finale e conquista una meravigliosa medaglia d’oro; terzo gradino del podio e medaglia di bronzo per la Repubblica Ceca. In virtù di questo successo l’Italia consolida il primato nel medagliere generale con 19 ori contro i 18 della Spagna.

Nella finalissima per l’alloro più prezioso Bartolomei, Scocchetti e Di Chiara spazzano via le slovacche Monika Stibrava, Vanesa Hockova e Danka Bartekova con un nettissimo 7-1. Nelle prime due serie le azzurre si impongono di misura per 11-10, mentre nella terza arriva un pareggio per 11-11. Il 12 colpito dall’Italia successivamente porta le azzurre alla vittoria. Per quanto riguarda la sfida per la medaglia di bronzo, invece, le ceche Anna Sindelarova, Martina Skalicka e Barbora Sumova si sbarazzano 6-0 della squadra dell’Azerbaijan formata da Nurlana Jafarova, Rigina Meftakhetdinova e Sevda Najafova.