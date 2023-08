Tiro a volo, azzurri dello Skeet a Baku per la tappa del Campionato del Mondo

La squadra azzurra di Skeet in partenza per la tappa di Baku del Campionato del Mondo 2023 di tiro a volo. Il direttore tecnico Andrea Benelli ha convocato Diana Bacosi, Simona Scocchetti, Martina Bartolomei, Gabriele Rossetti, Tammaro Cassandro e Erik Pittini per l’Azerbaijan. Dal pomeriggio di lunedì le prove libere, poi mercoledì 16 agosto gli allenamenti ufficiali. Il 17 agosto è in programma il primo giorno di gara: 50 piattelli 50 piattelli per la gara maschile e 75 per la gara femminile.

Venerdì 18 agosto Diana Bacosi, Simona Scocchetti e Martina Bartolomei affronteranno le altre due serie della qualificazione. La finale dello Skeet femminile è in programma alle ore 15.15 italiane. Lo stesso giorno Gabriele Rossetti, Tammaro Cassandro e Erik Pittini affronteranno altri 50 piattelli e termineranno i round di qualificazione con la quinta serie nella mattina di sabato 19 agosto. La finale dello Skeet maschile è prevista il 19 agosto alle ore 13.15 italiane. Domenica 20 agosto il gran finale con la gara di Mixed Team con l’epilogo alle ore 18.30 di Baku (16.30 italiane).