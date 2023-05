Tiro al Volo, Coppa del Mondo: squadra Azzurra di Trap oggi in pedana

Dopo le gare di Skeet di ieri in cui l’Italia si è affermata conquistando tre medaglie, la quinta Prova di Coppa del Mondo ISSF di Alanty (KAZ) prosegue con la Fossa Olimpica. Protagonisti oggi sulle pedane per gli allenamenti ufficiali sono stati Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto, Daniele Resca (Carabinieri) di Pieve di Cento (BO), Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre) di Vercelli e Diego Valeri (Marina Militare) di Artena (RM) al maschile e Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO), Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI), Giulia Grassia (Esercito) di Modena e Sofia Littamè (Aeronautica Militare) di Baone (PD) al femminile. La gara vera e propria inizierà domani con i primi 75 lanci di qualificazione, seguiti sabato 27 con altri 50 piattelli e le finali, in programma dalle 11.00 italiane.

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP

Men sarà composta da: Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto; Daniele Resca (Carabinieri) di Pieve di Cento (BO); Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre) di Vercelli; Diego Valeri (Marina Militare) di Artena (RM).

Ladies: Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO); Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI); Giulia Grassia (Esercito) di Modena; Sofia Littamè (Aeronautica Militare) di Baone (PD). Direttore Tecnico: Marco Conti. (SEGUE) (Com/Gas/ Dire) 20:24 25-05-23 NNNN

Questo il programma: Venerdì 26 Maggio Gara Trap Maschile e Femminile (75 piattelli) Sabato 27 Maggio Gara Trap Maschile e Femminile (50 piattelli) 11 Finale Trap Femminile 12.30 Finale Trap Maschile